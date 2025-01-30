○経済統計・イベントなど ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 ０９：３０豪・四半期輸入物価指数 １５：３０仏・消費支出 １５：３０仏・ＧＤＰ（国内総生産，速報値） １８：３０英・消費者信用残高 １８：３０英・マネーサプライ １９：００ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，速報値） １９：００ユーロ・消費者信頼感（確定値） １９：００ユーロ・経済信頼感 ２