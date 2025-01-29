ハンチントン病は遺伝が原因となる病気で、初期症状には、運動機能障害・思考力低下・情緒不安定などがあります。 病気は徐々に進行し、場合によっては重度の運動機能障害、認知症、うつ病などが現れることもあるのです。 また、この病気は遺伝による疾患のため、親や祖父母が病気の患者である場合はその子供も発症するリスクがあります。 今回の記事では、ハンチントン病について診断方法・治療方法について詳しく解説します。