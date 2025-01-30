30日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝155円16銭前後と、前日午後5時時点に比べ12銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝161円72銭前後と6銭の小幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース