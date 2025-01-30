SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは漢字穴埋めクイズです。■気になる解答は… □に入る漢字は……「告」でした！■解説上から読むと「申告（しんこく）」左から読むと「密告（みっこく）」右に向かって読むと「告訴（こくそ）」下に向かって読むと「告別（こくべつ）」パッと思い浮かびましたか？You