Image: Provided by the researchers. All Rights Reserved. / Pennsylvania State University 働きバチならぬ怠けバチがいないか気になる。ミツバチにQRコードを付けて巣への入退管理をしてみたら、知られざる実態が明らかになったそうですよ! 「ミツバチの行動範囲はどれくらい?」微妙によくわかってないアメリカの昆虫学者とエンジニアのチームは、何万匹ものミツバチの背中に小さなQR