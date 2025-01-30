今、ふりかけの市場規模は過去最高になる勢い。牛めしにのり塩ポテチまで、定番の味の“再現ふりかけ”も続々登場しています。一体どんな味？【写真を見る】ポテチ・のり弁・駄菓子まで…“あの味を再現した”ふりかけが人気【THE TIME,】ナゼ？「ふりかけ市場」が急成長「ふりかけは“価格の優等生“。ご飯のお供で安くて美味しいモノの代表格として選ばれ伸びてきた」こう話すのは、“ふりかけ記事”を20年担当してきた『日本食