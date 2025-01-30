きょう30日の日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』(毎週木曜19:54〜 ※一部地域は20:00〜)では、「ゴチになります!26」を放送する。(左から)小芝風花、白石麻衣、増田貴久ゲストには、松たか子が5年ぶりに登場。5年前に登場した際は、増田貴久が新メンバーとして初戦だったが、岡村隆史が「様子がおかしくなってしまいました」と、増田の変貌ぶりを報告。その言葉通り、若手芸人並みのボケを次々と放つ増田に、