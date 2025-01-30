兵庫県の斎藤元彦知事（47）が29日、県庁での定例会見で、記者団から「15日の定例会見で阪神・淡路大震災について『犠牲となられた4600人を超える方々のご冥福を…』と発言されている。結構重大な誤り」と指摘され「言い間違いということになります。これについては、大変申し訳ないという風に思っています」と陳謝した。 【写真】ものすごい数のスマホを向けられる斎藤元彦氏 斎藤氏は「6400人を超える多くの方々が亡くなら