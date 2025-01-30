カナダ・トロント大学を中心とした研究チームが、機械学習により軽量でありながら高い強度を誇るナノ構造素材を設計したことを発表しました。この新しい構造の素材を飛行機や宇宙船の機体に使用すると、強度を維持しながら燃費を大きく改善させることができると見込まれています。Ultrahigh Specific Strength by Bayesian Optimization of Carbon Nanolattices - Serles - Advanced Materials - Wiley Online Libraryhttps://adva