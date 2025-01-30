メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急が、28・29日の2日間にわたり神奈川・横浜アリーナで『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2024-2025「Joker」』ツアーファイナルを開催。本ツアーは、12月20日の大阪城ホール公演を皮切りに、全国4会場8公演実施し、全公演チケットは即日ソールドアウト。ここでは28日公演の模様をレポートする。【ライブ写真】完全復活！鬼気迫る表情で観客を釘付けにしたアロハ本公演では、ツアー初日