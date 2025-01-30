自分にとって何が一番大事なのかをいつも考えて、大事ではないことにはお金を使わないということが要諦です（写真：IYO／PIXTA）「お金をおろすときは3万4千円」「クレジットカードは2枚だけ」「年金は受給開始になったら即座にもらう」――。12万部超えのベストセラーとなった『節約の王道』の著者・林望さん。15年ぶりに上梓した『節約を楽しむ』では、林さんが日々実践している節約術が紹介されています。その中身は、意外にも