角田がレッドブルで代役を務める際は、岩佐がレーシングブルズのマシンに乗ることになる(C)Getty ImagesF1のレッドブルが、姉妹チームのレーシングブルズに所属する角田裕毅を今季のリザーブドライバーに起用することが濃厚になった。オランダの専門ネットメディア『racingnews365』が1月28日に伝えた。【動画】予選3位の好走に角田裕毅もガッツポーズ！スタッフと歓喜を分かち合う歴史的瞬間の映像セカンドドライバー争いで元