【ロンドン＝蒔田一彦】デンマークのメッテ・フレデリクセン首相は２８日、ドイツとフランス、ベルギーを訪問し、首脳らと会談した。米国のトランプ政権がデンマーク自治領グリーンランドの領有を主張し、圧力を辞さない構えを見せる中、欧州の結束を確認した。ロイター通信などによると、フレデリクセン氏は、ショルツ独首相と臨んだベルリンでの共同記者会見で、「我々はより不確実な現実に直面しており、その現実は欧州の更