脱炭素化が求められる中、地中の熱を冷暖房に利用するシステムが、2025年の「新エネ大賞」に選ばれました。「新エネ大賞」は、再生可能エネルギーなどの導入の促進を図ることを目的としています。【映像】経済産業大臣賞に選ばれたシステム2025年は55件の応募があり、主催する新エネルギー財団は、特に優れた取り組みに贈る経済産業大臣賞に、「三菱マテリアルテクノ」が開発した地中熱利用システムを選びました。このシステム