ドイツ下院で発言するキリスト教民主同盟（CDU）のメルツ党首（手前）を見るショルツ首相＝29日、ベルリン（ロイター＝共同）【ベルリン共同】ドイツ連邦議会（下院）は29日、政府に移民政策の厳格化を求める決議案を可決した。最大野党の保守、キリスト教民主・社会同盟（CDU・CSU）が提出し、反移民の右派、ドイツのための選択肢（AfD）が支持。CDU・CSUが「極右」と称されるAfDの協力を受け入れたことに、与野党から批判が続