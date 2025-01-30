チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第8節（最終節）が29日に行われ、PSV（オランダ）とリヴァプール（イングランド）が対戦した。ここまで7試合を消化したリーグフェーズで7戦全勝を記録し、勝ち点「21」の首位に立つリヴァプール。開幕から圧倒的な強さを見せつけ順位表のトップに立つ同クラブは、新フォーマットとなったCLで決勝トーナメントへのストレートインを確定済みだ。多くの主力選手が招集メンバーから外れ