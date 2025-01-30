［ワシントン２９日ロイター］ - トランプ米政権の厚生長官候補ロバート・ケネディ・ジュニア氏は、上院財政委員会が２９日に開いた指名承認公聴会で、これまでの「反ワクチン」発言などについて野党民主党議員らから厳しく追及された。ケネディ氏は過去に「安全で効果のあるワクチンなど存在しない」と述べたり、具体的な証拠を示さずに新型コロナウイルスは白人と黒人を標的にした生物兵器だと主張したりして物議を醸し