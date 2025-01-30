旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！「貴生川」はなんて読む？「貴生川」という漢字を見たことはありますか？滋賀県にある駅名で、「貴生」はひらがな2文字で読みます。いったい、「貴生川」はなんと読むのでしょうか。正解を知りたい