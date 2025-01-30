SNSで叫ばれているiDeCoの改悪「iDeCoの改悪だ！」―令和7年度与党税制改正大綱が昨年12月20日に発表されると、SNSを中心にそうした批判の声が上がった。iDeCo（個人型確定拠出年金）とは、老後資金のために自分で毎月一定額を積み立て、運用する仕組みの年金。一般的な年金と違って、投資信託などの運用商品を自分で選び、運用成績に応じて将来の受取額が決まる仕組みだ。iDeCoで選べる運用商品は、NISAでも人気の「オルカン」や