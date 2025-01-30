ウーバーイーツの収入について確定申告でどうすればいいのか、税務署に相談しました連載【ギグワーカーライター兼ウーバーイーツ組合委員長のチャリンコ爆走配達日誌】第85回ウーバーイーツの日本上陸直後から配達員としても活動するライター・渡辺雅史が、チャリンコを漕ぎまくって足で稼いだ、配達にまつわるリアルな体験談を綴ります！＊＊＊【画像】配達員用アプリで見られる、週ごとの収入が記録された画面のスクリーンシ