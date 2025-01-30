国内外の有識者が参加するシンポジウム「第６回東京グローバル・ダイアログ」（日本国際問題研究所主催）が２９日、東京都内のホテルで開かれた。登壇した石破首相はあいさつで、米国のトランプ大統領との首脳会談について「できるだけ早い時期に実現したい」と意欲を示した。首相は「首脳間で率直に議論を行い、強固な信頼、協力関係を構築し、同盟をさらなる高みに引き上げる」と語った。日米豪印や日米韓、日米比など同志国