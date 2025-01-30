【ワシントン＝池田慶太】米国のキャロライン・レビット大統領報道官は２８日、トランプ政権発足後初めてホワイトハウスでの記者会見に臨んだ。史上最年少の２７歳で就任したレビット氏は、ホワイトハウスを「新興メディア」に開放すると宣言し、ブロガーやインフルエンサーらに記者会見への参加を呼びかけた。レビット氏は第１次政権で報道官室職員としてホワイトハウス入りし、大統領選では報道担当としてトランプ大統領の声