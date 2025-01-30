米ドル紙幣【ニューヨーク共同】29日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比29銭円高ドル安の1ドル＝155円19〜29銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.0416〜26ドル、161円66〜76銭。米連邦準備制度理事会（FRB）が市場予想通りに金利を据え置いたため、反応は限定的だった。持ち高調整の円買いドル売りが優勢となった。