実年齢よりも若く見える人が多いテレビや雑誌でおなじみの有名人。中でも童顔系の人は、実年齢を知ると見た目とのギャップに驚いてしまう事がありますよね。そこで今回は、2025年で「40歳」だと知って驚く男性有名人は誰なのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。3位ウエンツ瑛士2位梶裕貴1位？？？⇒全てのランキング結果を見たい方はこちら！3位は「ウエンツ瑛士」！アメリカ人の父と日本人の母の間に生