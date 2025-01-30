「すき家」は、2月4日（火）9時00分から、たっぷりの具材が食べ応え抜群な「おんたま黒ビビンバ牛丼」を、全国の店舗で発売する。【写真】好みに合わせて選べる！ 「ビビンバ牛丼」メニュー一覧■別添えのコチュジャンで辛味プラス今回発売される「おんたま黒ビビンバ牛丼」は、大根や人参のナムル、ほうれん草、キムチをトッピングした牛丼に、黒の海苔と鮮やかなオレンジのおんたまをのせた、ボリューム満点の新作メニュー。