生成AIを開発する中国企業「DeepSeek」の関係者が、アメリカのAI企業「オープンAI」から大量のデータを不正に入手した可能性があり、調査が行われているとアメリカメディアが報じました。【映像】不正入手した疑いの「DeepSeek」ブルームバーグは2024年の秋ごろ、「DeepSeek」の関係者とみられる人物がアメリカ企業の「オープンAI」から大量のデータを不正に盗み出した可能性があると報じています。オープンAIと提携しているIT