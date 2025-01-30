◎全国の天気北陸から北日本の日本海側は雪が続き、北陸や岐阜、東北日本海側を中心に大雪に警戒が必要です。関東北部の山沿いも31日(金)明け方にかけて大雪にご注意ください。太平洋側は広く晴れて、空気の乾燥が続きそうです。◎予想最高気温ほぼ全国的に真冬の寒さとなるでしょう。北日本、東日本は前日より低い所が多く、札幌は1℃、新潟は4℃、名古屋は7℃の予想です。東京は12℃まで上がりますが、北風が冷たいでしょう。西