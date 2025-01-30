Katie PaulJaspreet Singh[２９日 ロイター] - 米メタ・プラットフォームズが２９日発表した２０２４年第４・四半期決算は、売上高が市場予想を上回った。一方、第１・四半期については売上高が市場予想を下回る可能性を示し、人工知能（ＡＩ）関連の多額の投資が成果を上げているかを巡りまちまちのシグナルを送った。第１・四半期の売上高見通しは３９５億─４１８億ドル。ＬＳＥＧがまとめたアナリスト予想の平均は４１７億２