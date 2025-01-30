財務長官の人事にも苦言 共和党のトランプ次期大統領は、肝煎りの行政改革を断行する新たな政府組織「政府効率化省（DOGE）」のトップに電気自動車（EV）大手のテスラを率いるイーロン・マスク氏を充てる人事を決めた。 テスラや航空宇宙メーカー・スペースXの創設など、実業界で培った経営者としての手腕を発揮してもらうことで大胆な歳出削減に加え、教育省など役所の一部廃止を推進する狙