北朝鮮の朝鮮中央通信は27日、著名な作曲家ファン・ジンヨン氏が24日、65歳で死去したと伝えた。訃報記事では、その業績がたたえられたものの、南北で分断された民族や統一への思いをテーマにした楽曲の紹介は控えられた。金正恩（キムジョンウン）総書記が掲げる韓国を敵視する政策に反すると判断したためとみられる。ファン・ジンヨン氏の墓碑=朝鮮中央テレビから同通信は、ファン氏が芸術家に与えられる最高の称号「人民芸