[1.29 欧州CLリーグフェーズ第8節 シュツットガルト 1-4 パリSG]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は29日、リーグフェーズ最終第8節を一斉開催し、DFチェイス・アンリ所属のシュツットガルト(ドイツ)はパリSG(フランス)に1-4で敗れた。試合前はプレーオフ進出圏内ギリギリの24位につけていたが、この敗戦で26位に転落し、無念の敗退が決定。チェイスは0-4の後半26分から途中出場し、欧州CLで2025年トップチーム初出場を果たした