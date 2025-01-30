【欧州CLリーグフェーズ第8節】(フィリップス・スタディオン)PSV 3-2(前半3-2)リバプール<得点者>[P]ヨハン・バカヨコ(35分)、I. Saibari(45分)、リカルド・ペピ(45分+6)[リ]コーディ・ガクポ(28分)、ハービー・エリオット(40分)<退場>[リ]A. Nallo(87分)<警告>[P]リック・カルスドルプ(45分+3)、ヨエイ・フェールマン(45分+3)[リ]アンドリュー・ロバートソン(45分+5)、タイラー モートン(63分)、ハービー・エリ