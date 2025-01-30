【欧州CLリーグフェーズ第8節】(エティハド スタジアム)マンチェスター・C 3-1(前半0-1)クラブ・ブルージュ<得点者>[マ]マテオ・コバチッチ(53分)、オウンゴール(62分)、サビーニョ(77分)[ク]R. Onyedika(45分)<警告>[マ]ジョゼップ・グアルディオラ(55分)観衆:51,237人└マンC、生き残る…クラブ・ブルージュに先制許すも後半3発逆転勝利でCLプレーオフ進出!!