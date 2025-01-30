【欧州CLリーグフェーズ第8節】(アリアンツ・アレーナ)バイエルン 3-1(前半1-0)スロバン<得点者>[バ]トーマス・ミュラー(8分)、ハリー・ケイン(63分)、キングスレイ・コマン(84分)[ス]M. Tolić(90分)<警告>[ス]セサール ブラックマン(32分)、K. Bajrič(81分)、K. Savvidīs(81分)観衆:75,000人