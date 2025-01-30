【欧州CLリーグフェーズ第8節】(モンティリビ)ジローナ 1-2(前半1-2)アーセナル<得点者>[ジ]アルノー・ダンジュマ(28分)[ア]ジョルジーニョ(38分)、イーサン・ヌワネリ(42分)<警告>[ジ]A. Yaakobishvili(51分)、ポルトゥ(79分)、アルナウ・マルティネス(85分)、クリスティアン・ストゥアーニ(90分+3)[ア]ラヒーム・スターリング(70分)、デクラン・ライス(90分+3)観衆:9,048人