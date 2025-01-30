【欧州CLリーグフェーズ第8節】(スタッド ピエール=モロワ)リール 6-1(前半2-1)フェイエノールト<得点者>[リ]O. Sahraoui(4分)、オウンゴール2(38分、76分)、アンジェル・ゴメス(57分)、ジョナサン・デイビッド(74分)、レミ カベラ(80分)[フ]サンティアゴ・ヒメネス(14分)<警告>[リ]リュカ シュヴァリエ(62分)、N. Mukau(65分)、レミ カベラ(81分)[フ]G. Trauner(42分)観衆:44,071人└フェイエノールトはエースFWヒメ