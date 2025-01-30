【欧州CLリーグフェーズ第8節】(Estadi Olímpic Lluís Companys)バルセロナ 2-2(前半0-0)アタランタ<得点者>[バ]ラミネ・ヤマル(47分)、ロナルド・アラウホ(72分)[ア]エデルソン(67分)、マリオ・パシャリッチ(79分)<警告>[ア]セアド・コラシナツ(51分)、マルテン・デ・ローン(90分+3)、エデルソン(90分+7)、マリオ・パシャリッチ(90分+7)観衆:42,728人