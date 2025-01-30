【欧州CLリーグフェーズ第8節】(ジュゼッペ・メアッツァ)インテル 3-0(前半2-0)モナコ<得点者>[イ]ラウタロ・マルティネス3(4分、16分、67分)<退場>[モ]クリスチャン・マウィッサ(12分)<警告>[イ]バンジャマン・パバール(66分)、クリスチャン・アスラニ(81分)[モ]デニス・ザカリア(3分)、バンデルソン(45分+3)観衆:71,601人