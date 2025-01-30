【欧州CLリーグフェーズ第8節】(スタディオン・マクシミール)ディナモ・ザグレブ 2-1(前半1-0)ミラン<得点者>[デ]M. Baturina(19分)、マルコ・ピアツァ(60分)[ミ]クリスティアン・プリシッチ(53分)<退場>[ミ]ユヌス・ムサ(39分)<警告>[デ]J. Mišić(31分)、マルコ・ピアツァ(34分)、I. Nevistić(90分+4)、F. Cannavaro(86分)[ミ]クリスティアン・プリシッチ(26分)、ユヌス・ムサ2(31分、39分)、マ