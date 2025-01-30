[1.29 CL第8節 リール 6-1 フェイエノールト]フェイエノールト(オランダ)は29日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)リーグフェーズ最終節でリール(フランス)に1-6で敗れ、19位で決勝トーナメントプレーオフに進むことが決まった。大会2試合連続ゴール中のFW上田綺世はベンチスタートとなったが、FWサンティアゴ・ヒメネスの負傷により前半28分から出場。リールは12位から7位にジャンプアップし、POを回避して16強入りを決めてい