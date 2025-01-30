■ 昨年来高値を更新した銘柄 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 ] (1384) ホクリヨウ 東証スタンダード [ 1,378.0 | +89.0 | 1,378.0 ] (1546) 野村ダウＨ無 東証ETF [ 67,810.0 | +90.0 | 68,060.0 ] (1615) 野村東証銀行 東証ETF [ 402.9 | +1.7 | 404.9 ] (1626) 野村情通サ他 東証ETF