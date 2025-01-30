＜01月29日の十字足示現銘柄（売りシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (2492) インフォＭＴ 東証プライム [ 335.0 | +0.60% ] (2629) ｉＦＥＧＢＡ 東証ETF [ 4,420.0 | +14.50% ] (3010) ポラリスＨＤ 東証スタンダード [ 201.0 | 0.00% ] (8783) ＧＦＡ 東証スタンダード [ 628.0 | 0.00% ]