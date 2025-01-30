＜01月29日の陽線包み足達成銘柄（買いシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1951) エクシオＧ 東証プライム [ 1,680.5 | +0.44% ] (2252) ＧＸＵＳ中小 東証ETF [ 1,303.0 | +0.85% ] (2481) タウンＮ 東証スタンダード [ 705.0 | +3.22% ] (2820) やまみ 東証スタンダード [ 3,485.0 |