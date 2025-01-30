＜01月29日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1888) 若築建 東証プライム [ 3,590.0 | -0.13% ] (2327) ＮＳＳＯＬ 東証プライム [ 3,961.0 | +1.43% ] (3633) ＧＭＯペパボ 東証スタンダード [ 1,470.0 | +0.20% ] (4439) 東名 東証スタンダード [ 2,015.0