＜01月29日のマーケット情報＞ ■日経平均株価 終値：39,414.78（+397.91） 高値：39,448.24 安値：39,129.14 ■東証プライム 値上がり銘柄数：855 値下がり銘柄数：740 横ばい銘柄数：43 ■TOPIX東証株価指数 終値：2,775.59（+18.69） 出所：MINKABU PRESS