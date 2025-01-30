＜01月29日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1438) 岐阜造園 東証スタンダード [ 1,930.0 | -0.25% ] (1694) ＷＴニッケル 東証ETF [ 2,156.0 | -1.19% ] (1743) コーアツ工業 東証スタンダード [ 1,207.0 | -0.16% ] (2043) アセアン５０ 東証ETN [ 20,640.0