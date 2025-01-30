＜01月29日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1377) サカタタネ 東証プライム [ 3,665.0 | +0.68% ] (1381) アクシーズ 東証スタンダード [ 2,675.0 | +0.03% ] (1572) Ｈ株ブル 東証ETF [ 5,920.0 | +2.95% ] (1660) ＭＸ高利Ｊリ 東証ETF [ 9,90