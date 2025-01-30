＜01月29日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1322) 日興パ中国Ａ 東証ETF [ 8,959.0 | +0.04% ] (1333) マルハニチロ 東証プライム [ 2,955.5 | -0.16% ] (1348) ＭＸトピクス 東証ETF [ 2,873.0 | +0.73% ] (135A) ヴレインＳ 東証グロース [ 2,115.0 &#1