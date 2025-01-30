韓国の与党「国民の力」は旧正月当日、尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領の弾劾審判を審理する憲法裁判所の裁判官たちの政治的中立性に疑念を示し、「裁判から手を引くべきだ」と強く訴えた。【注目】尹大統領、“獄中メッセージ”さらに「国民の力」は、憲法裁判所が「国民的抵抗」に直面する可能性を警告し、「廃止論」まで持ち出した。尹大統領の「護衛武士」を自任するユン・サンヒョン議員がソウル拘置所を直接訪れ、大統領の