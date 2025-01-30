「BCNランキング」2025年1月20日〜26日の日次集計データによると、スマートフォンシリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 15（アップル）2位iPhone 14（アップル）3位iPhone 16（アップル）4位Pixel 8a（Google）5位arrows We2（FCNT）6位AQUOS sense9（シャープ）7位AQUOS wish4（シャープ）8位iPhone 16 Pro（アップル）9位Redmi 12 5G（Xiaomi）10位Reno11 A（OPPO）iPhone 15＊